Спортсменка Байлз стала «Атлетом года» по версии Time
Четырехкратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Симона Байлз заняла титул спортсменки года по версии журнала Time. Об этом сообщили NEWS.ru.
При этом гимнастка не смогла принять участие в четырех из шести дисциплин на летних Олимпийских играх в Токио. Представители издания заявили, что таким образом хотели отметить достижения Байлз в спорте и жизни в 2021 году. Девушке пришлось справляться с синдромом дефицита внимания без необходимой медикаментозной поддержки. Кроме того, она давала показания по делу о сексуальных домогательствах от Ларри Нассара.
«Симона Байлз использовала свое выдающееся положение величайшей гимнастки мира, чтобы вдохновить давно назревший глобальный разговор о психическом здоровье. Ее влияние выходит далеко за пределы спорта и показывает нам, что другой мир — лучший мир — возможен, когда мы говорим свою правду честно и искренне», — заявил футболист и активист Колин Каперник.