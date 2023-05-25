Спорт 25 мая 2023, 17:46 Спортсменам дали советы, как предотвратить возникновение головных болей после тренировки «Ридус»: в спорте важно не перегружать сердечно-сосудистую систему

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Зачастую головные боли напряжения возникают либо во время, или после интенсивной физической активности. Они могут продолжаться несколько дней, сообщил «Ридус».

Для того, чтобы предотвратить возникновение болей, медицинские специалисты рекомендуют не перегружать сердечно-сосудистую систему. Каждая тренировка требует разминки вначале. Также важно поддерживать водный баланс.

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Не стоит заниматься в жаркую погоду и на высокой местности. Частота тренировок должна сопровождаться периодическим отдыхом, хотя бы через день.