Спортсмен Вячеслав Морозов рассказал о проекте студенческих спортклубов в России

Чемпион Европы по карате Вячеслав Морозов рассказал о реализации крупных молодежных проектов в спортивной сфере. Одним из таких проектов является «Про молодежь», об этом написал сайт «Дни.ру».

Спортсмен сообщил, что уже в 11 лет получил черный пояс по карате, а после занял первое место на Чемпионате Европы. Будучи студентом, Морозов вступил в Ассоциацию студенческих спортивных клубов России. А затем, уже на базе своего учебного заведения, создал первый спортивный клуб.

После этого, по словам спортсмена, появились и другие студенческие спортклубы в трех федеральных округах России. При его поддержке, количество спортивных клубов по всей стране значительно выросло.

Сейчас Вячеслав Морозов является членом Общественного совета при Министерстве спорта РФ. Но свое дело он не бросил. Спортсмен по-прежнему продолжает агитировать молодежь заниматься спортом и вести здоровый образ жизни.