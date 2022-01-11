Спортсмен Тарпищев назвал задержание Джоковича в Австралии «внутренними разборками»

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев высказался о ситуации с сербским теннисистом Новаком Джоковичем перед Australian Open. Джоковича задержали в аэропорту Мельбурна и лишили визы. Однако спустя время суд принял решение вернуть спортсмену документы. Об этом сообщил сайт телеканала «Звезда».

«Естественно, ненормально, такой выдающийся теннисист прилетел в Австралию, его не пускают, это уже нонсенс, он же не мог прилететь просто так, не имея визы, поэтому то, что происходит, это не поддается описанию», — отметил Тарпищев.

По его словам, в данной сиутации замешана политика. На данный момент в Австралии проходят выборы, что могло отразиться на ситуации в спорте. Эксперт назвал возникший конфликт «внутренними разборками».