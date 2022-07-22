Спортсмен Новицкий оценил отмену мастер-классов Трусовой в Стокгольме

В Стокгольме (Швеция) отменили мастер-классы российской фигуристки Александры Трусовой. Чемпион Европы 2009 года Сергей Новицкий прокомментировал такую ситуацию. Об этом сообщил RT.

«Мне кажется, все давно привыкли к подобного рода вещам. Такое происходит сплошь и рядом. На мой взгляд, удивляться, к сожалению, нечему», — отметил эксперт.

Он подчеркнул, что Трусова с радостью бы передала свои знания других фигуристам. Однако из-за амбиций других людей россиянам мешают проявлять себя в спорте.