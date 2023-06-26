Спорт 26 июня 2023, 18:53 Спортсмен Маурисиньо признался, что приглашение выступать в России стало для него сюрпризом

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Бразильский игрок в пляжный футбол Маурисиньо принял предложение российского клуба. Оно стало для него сюрпризом, сообщил спортсмен в беседе с «Петербургским дневником».

По словам игрока, после переезда из Бразилии в Санкт-Петербург ему было очень сложно привыкнуть к холодной погоде. Также спортсмен испытывал трудности с едой, ведь найти качественную бразильскую кухню в городе не так просто.

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При этом Маурисиньо отметил, что со временем адаптировался к местным условиям и полюбил атмосферу России.