Спортсмен Коротышкин заявил, что российские синхронистки смогут победить в любом костюме

Призер Олимпийских игр в Лондоне — 2012 по плаванию Евгений Коротышкин высказался о ситуации с запретом для российских синхронисток выступать в купальнике с изображением медведя на Играх в Токио. По его словам, российские спортсменки смогут победить вне зависимости от формы. Об этом сообщила «Газета.ru».

Международный Олимпийский комитет обязал российских синхронисток Ромашину и Колесниченко изменить дизайн купальников с изображением медведя. Мок посчитал, что медведь является известным российским символом, указывающим на принадлежность к стране.

Коротышкин заявил, что костюм очень важен для выступления синхронистов. По его словам, выступление является артистическим номером и костюмы предназначены для того, чтобы делать шоу. Однако, по мнению Коротышкина, российские спортсменки смогут выступить лучше всех благодаря высокому уровню подготовки.

«Я думаю, что на успехи России не повлияет даже тот факт, если их заставят выступать голыми. Девчонки умеют выступать даже в таких сложных ситуациях, когда им выключают музыку. У них музыка играет в голове», — подытожил спортсмен.