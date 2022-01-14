Спортсмен Кафельников выступил против Джоковича в скандале вокруг австралийской визы

Бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников выступил против теннисиста Новака Джоковича в скандале вокруг австралийской визы. По его словам, спортсмен сам виноват в случившемся, так как отказался прививаться от COVID-19. Об эом сообщило ИА НСН со ссылкой на Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Недавно министр иммиграции Австралии Алекс Хоук во второй раз отказал Джоковичу в визе. Из-за этого спортсмен не смог попасть на чемпионат Australian Open, его направили в иммиграционный центр. Кроме того, в Австралии спортсмена может ждать тюрьма, так как во время получения визы он написал, что не сделал прививку по медицинским показаниям, что является ложью.

Кафельников отметил, что вина спортсмена в этой ситуации есть. По его словам, если Новак поставил прививку, то проблем не возникло бы.

«Он выбрал другой путь, и мы имеем то, что имеем: фактически государственные органы принимают такое радикальное решение и поступают таким образом. Иного выбора, чтобы так не поступить, у них и не было», — отметил эксперт.