Спорт 28 марта 2023, 15:09 Спортсмен Кафельников высказался о выступлениях российских теннисистов за другие страны Спортсмен Кафельников: российские теннисисты должны иметь право выступать за другие страны

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Олимпийский чемпион Евгений Кафельников высказался о перспективе возможной смены спортивного гражданства российскими теннисистами. Об этом сообщил RT.

Спортсмен подчеркнул, что его коллеги должны иметь право выбора. По его словам, теннисисты могут покинуть Россию при желании. Однако он заметил, что сам бы вряд ли выбрал такой путь.

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«Я не думаю, что возможность участия в командных турнирах может всерьез сподвигнуть отечественных теннисистов на получение паспортов других стран. Для меня, если бы я в настоящий момент продолжал карьеру, это точно мотивацией бы не послужило», — отметил Кафельников.