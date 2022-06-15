Спортсмен и сенатор Александр Карелин выступил за объединение чемпионатов РФ и Белоруссии

Россию исключили из международных турниров, и это повод развивать спорт внутри страны и вернуть высокое достоинство званию национального чемпиона. Об этом в разговоре с «Парламентской газетой» сказал трехкратный победитель Олимпийских игр в соревнованиях по греко-римской борьбе, сенатор РФ Александр Карелин.

Из-за исключения России из международных чемпионатов, которые сулят высокие гонорары, «цена на быстрые результаты упадет». Спортсменов теперь нужно будет готовить на долгую перспективу. Нужно развивать внутреннюю селекцию, уделить большое внимание начальной подготовке — то есть, развивать спортивные школы и детский спорт.

«На мой взгляд, нам нужны объединенные чемпионаты с Белоруссией — это точно принесет свои плоды, расширит селекцию», — добавил сенатор.