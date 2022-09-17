Теннисист Федерер завершил спортивную карьеру | 360°

Спорт 17 сентября 2022, 00:02 Поделиться Telegram

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Viber Теннисист Федерер завершил спортивную карьеру

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Швейцарский теннисист Роджер Федерер принял решение завершить свою карьеру. Об этом сообщило ИА НСН.

Последним соревнованием для спортсмена станет Кубок Лэйвера в Лондоне. Игра пройдет на следующей неделе. Сам теннисист отметил, что потерял интерес к играм, поскольку больше не может играть на высоком уровне.

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«Теперь буду радоваться мелочам: правильным поступкам сына и хорошим оценкам дочери», — отметил мужчина.

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