Спортсмен Далер Кузяев продлит контракт с «Зенитом» | 360°

Спорт 11 октября 2022, 04:59 Поделиться Telegram

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Viber Спортсмен Далер Кузяев продлит контракт с «Зенитом»

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Полузащитник «Зенита» Далер Кузяев продлит контракт с клубом «Зенит». Такой информацией поделился генеральный директор сине-бело-голубых Александр Медведев. Об этом сообщило РИА «Новости».

Представители клуба предложили спортсмену заключить новый контракт. По словам Медведева, на данный момент Кузяев является одним из лучших игроков команды, передал RT.

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Текущий контракт спортсмена подойдет к концу в 2023 году. В составе команды он смог выиграть Суперкубок страны, а также четыре раза стал чемпионом России, написали Nation News.

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