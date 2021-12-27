Спортсмен Аршавин рассказал, почему его сын попал в академию «Спартака»

Бывший нападающий сборной России и питерского «Зенита» Андрей Аршавин рассказал, почему его сын является воспитанником академии московского «Спартака». Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на «Спорт-Экспресс».

Аршавин подчеркнул, что сам не принимал участие в решение отдать сына в «Спартак». Он отметил, что уже успел посмотреть игру ребенка.

«Он левша, ему нравится футбол — это сейчас главное. Меня сложно представить болеющим за „Спартак“. Все-таки я буду болеть за успехи сына, а результаты „Спартака“ меня не будут сильно волновать», — отметил футболист.