Спорткомплекс «Жаворонки» в Одинцове откроет двери для посетителей весной 2020 года
Спорткомлекс «Жаворонки», расположенный в одинцовском сельском поселении Жаворонковское, получил от Министерства жилищной политики Московской области разрешение на ввод в эксплуатацию.
Глава Минжилполитики региона Инна Федотова рассказала, что застройщиком объекта выступила «Большая спортивная арена „Лужники“». По ее словам, объект находился на сопровождении Центра содействия строительству при правительстве Московской области.
«В декабре в спортивном комплексе пройдут первые тестовые соревнования, а с марта 2020 года комплекс начнет полноценную работу», — заявила министр жилищной политики Подмосковья.
В спортивном комплексе «Жаворонки» можно будет заниматься более чем 20 видами спорта. Его смогут посещать и дети, и взрослые спортсмены. Многофункциональный спортивный комплекс рассчитан для занятий гимнастикой, акробатикой, спортивными танцами, плаванием и общей физической подготовкой.
Кроме того, в спорткомплексе предусмотрено общежитие для спортсменов, где они смогут расположиться во время соревнований.