Спорткомплекс «Жаворонки» в Одинцове откроет двери для посетителей весной 2020 года

Спортивный комплекс «Жаворонки», расположенный в Одинцовском городском округе, откроется для посещений в марте 2020 года. Об этом сообщила пресс-служба Минжилполитики региона.

Спорткомлекс «Жаворонки», расположенный в одинцовском сельском поселении Жаворонковское, получил от Министерства жилищной политики Московской области разрешение на ввод в эксплуатацию.

Глава Минжилполитики региона Инна Федотова рассказала, что застройщиком объекта выступила «Большая спортивная арена „Лужники“». По ее словам, объект находился на сопровождении Центра содействия строительству при правительстве Московской области.

«В декабре в спортивном комплексе пройдут первые тестовые соревнования, а с марта 2020 года комплекс начнет полноценную работу», — заявила министр жилищной политики Подмосковья.

Источник фото: Министерство жилищной политики Московской области

В спортивном комплексе «Жаворонки» можно будет заниматься более чем 20 видами спорта. Его смогут посещать и дети, и взрослые спортсмены. Многофункциональный спортивный комплекс рассчитан для занятий гимнастикой, акробатикой, спортивными танцами, плаванием и общей физической подготовкой.

Кроме того, в спорткомплексе предусмотрено общежитие для спортсменов, где они смогут расположиться во время соревнований.