Спорткомплекс с бассейном откроют на севере Москвы

Жители московского района Бибирево оценили информацию о том, что у них появится спортивный комплекс с бассейном. Постройку планируют завершить к 2022 году. Здание возводят для нужд Московского среднего специального училища олимпийского резерва, рассказал сайт «Утро.ру».

Практически завершена подготовка котлована, рабочие готовы возвести фундамент, сообщил глава московского Департамента строительства Рафик Загрутдинов. Бассейн будет довольно большим. Исходя из проектировки, его планируется сделать в габаритах 25 на 16 метров. В здании также разместят спортивный зал, раздевалки, душевые и место для хранения инвентаря.