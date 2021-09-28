Спорткомплекс и футбольное поле возвели в Новом Порту

Спортивно-оздоровительный комплекс возвели в селе Новый Порт Ямальского района в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни». Об этом сообщила «Север-Пресс» со ссылкой на пресс-службу администрации Ямальского района.

Посетители могут позаниматься на тренажерах, а также попробовать свои силы в командных видах спорта: мини-футболе, баскетболе и волейболе. Кроме того, в спорткомплексе открыта секция настольного тенниса. В дальнейшем там планируют проводить фитнес-тренировки.

Неподалеку от комплекса работает футбольная площадка. По мнению властей, новый спорткомплекс даст новый толчок для развития спорта.