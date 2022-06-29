Спортивный журналист Орлов признался, что ждет перехода защитника Родригао в «Зенит»

Спортивный журналист Геннадий Орлов выразил надежду, что петербургскому «Зениту» удастся приобрести защитника «Сочи» Родригао. Об этом написало РИА ФАН.

По мнению Орлова, бразильский футболист является лучшим защитником в Российской премьер-лиге. Отмечается, что «сине-бело-голубым» нужен такой игрок после ухода из команды Ярослава Ракицкого.

«Мне кажется, „Зенит“ ведет переговоры по поводу его перехода. Но посмотрим, как все будет», — сказал журналист.