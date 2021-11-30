Спортивный журналист объяснил, почему Месси заслужил «Золотой мяч»

Президент Федерации спортивных журналистов России Николай Долгополов обсудил с радио Sputnik сообщение о том, что аргентинский футболист Лионель Месси стал обладателем «Золотого мяча» в седьмой раз.

По мнению Долгополова, Месси заслужил «Золотой мяч». Он напомнил, что благодаря вкладу Месси сборная Аргентины выиграла Кубок Америки.

«Остается только поздравить аргентинца и сказать, как же все-таки изменился наш футбол, если игроки, которым далеко за 30, могут на поле творить такие чудеса, как Месси», — добавил журналист.