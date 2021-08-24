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    24 августа 2021, 16:10

    Спортивный журналист Горсков объяснил, почему Карпину не ставили задачу вывести Россию на ЧМ-2022

    Александр Блинов, Александра Прохорова

    РФС не ставил перед Валерием Карпиным задачу вывести сборную России на чемпионат мира по футболу — 2022. Такое условие для подписания контракта мог выдвинуть сам тренер, заявил «360» футбольный эксперт Анатолий Горсков.

    Спортивный журналист Горсков объяснил, почему Карпину не ставили задачу вывести Россию на ЧМ-2022

    Горсков напомнил, что изначально планировалось, что после чемпионата Европы сборную продолжит тренировать Станислав Черчесов, перед которым как раз стояла задача выхода на ЧМ-2022.

    «Была резкая смена тренера. Поменяли Черчесова, взяли Карпина. Я думаю, это было одно из условий Валерия Георгиевича, чтобы он работал не под напряжением, не под прессом, потому что он принял команду без подготовки накануне отборочных матчей», — предположил эксперт.

    Горсков не исключил, что отсутствие таких контрактных обязательств у главного тренера связано и с тем, что российским футболистам нужна поддержка после провального выступления на Евро-2020. По его словам, игроки испытывают на себе давление со стороны болельщиков, чиновников и прессы.

    «Возможно, таким ходом пытаются немного снять напряжение, чтобы игроки немного выдохнули и играли более раскрепощенно, а тренер имел возможность реализовать себя в атакующем футболе, а не под давлением думать о результате, чтобы, условно, мы забили один гол, а все оставшиеся минуты его обороняли, показывая при этом чудовищную игру», — выдвинул свою версию Горсков.

    Эксперт признал, что существуют «серьезные шансы», что Россия не попадет на чемпионат мира.

    Сборная России ранее объявила состав на отборочных матчах с Хорватией, Кипром и Мальтой.