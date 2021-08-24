Спортивный журналист Горсков объяснил, почему Карпину не ставили задачу вывести Россию на ЧМ-2022

РФС не ставил перед Валерием Карпиным задачу вывести сборную России на чемпионат мира по футболу — 2022. Такое условие для подписания контракта мог выдвинуть сам тренер, заявил «360» футбольный эксперт Анатолий Горсков.

Горсков напомнил, что изначально планировалось, что после чемпионата Европы сборную продолжит тренировать Станислав Черчесов, перед которым как раз стояла задача выхода на ЧМ-2022.

«Была резкая смена тренера. Поменяли Черчесова, взяли Карпина. Я думаю, это было одно из условий Валерия Георгиевича, чтобы он работал не под напряжением, не под прессом, потому что он принял команду без подготовки накануне отборочных матчей», — предположил эксперт.

Горсков не исключил, что отсутствие таких контрактных обязательств у главного тренера связано и с тем, что российским футболистам нужна поддержка после провального выступления на Евро-2020. По его словам, игроки испытывают на себе давление со стороны болельщиков, чиновников и прессы.

«Возможно, таким ходом пытаются немного снять напряжение, чтобы игроки немного выдохнули и играли более раскрепощенно, а тренер имел возможность реализовать себя в атакующем футболе, а не под давлением думать о результате, чтобы, условно, мы забили один гол, а все оставшиеся минуты его обороняли, показывая при этом чудовищную игру», — выдвинул свою версию Горсков.

Эксперт признал, что существуют «серьезные шансы», что Россия не попадет на чемпионат мира.

Сборная России ранее объявила состав на отборочных матчах с Хорватией, Кипром и Мальтой.