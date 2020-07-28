Спортивный забег состоится 2 августа в Подмосковье
Татьяна Николаева, начальник отдела культуры, спорта и работы с молодежью администрации подмосковного Волоколамска, рассказала, что 2 августа в Московской области пройдет спортивный забег. Об этом сообщило «Радио 1».
Забег состоится в рамках программы «Живу спортом». Отмечается, что участие в спортивном мероприятии примут порядка полутора тысячи человек.
«Для них подготовлено несколько этапов и дистанций — 1,5; 5; 10 и 21 километр», — поделилась Николаева.
На каждый этап уже записано определенное количество участников, поэтому зарегистрироваться сейчас не получится. В каждой группе будет по 50 человек. Забег называется «Волоколамский рубеж».
Все участники получат средства индивидуальной защиты.