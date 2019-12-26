Спортивный врач рассказал, откуда растут ноги у допинга

«Что такое допинг? Это средство, применяемое к спортсменам с целью достижения определенного результата. Мы здесь из спортивной сферы переходим частично в сферу политическую, — объяснил Городецкий. — Мы должны быть шире всех, глубже всех и лучше всех. Когда начинается допинг? Спортсмен попал в топ. Ему чуть-чуть не хватает до чемпионата Европы, мира или страны. Техника не хуже, чем у другого, и возможности, и подготовка, и бицепс больше, чем у его более результативного коллеги на полсантиметра. А результат чуть-чуть не получается. И тренер не знает, что делать. И тогда начинают искать нечто, что может каким-то образом повлиять на конечный спортивный результат. Но это не просто слово „допинг“. Это большая социальная проблема».

Врач отметил, что ответственность за использование допинга должны нести тренеры, так как спортсмены начинают принимать его с их одобрения либо по их рекомендации.

«Здесь много вопросов. Это коммерческая история, с ней связана зарплата тренера, психологический аспект. Когда у тренера уходят два-три сильных ученика, и никого не осталось, для него это трагедия. Записано, что за все отвечает спортсмен, но он зависит от тренера. Он обязан доверять тренеру. И тренер ему говорит — надо вот это пропить, и тогда у нас появляются шансы, в том числе с получением премиальных автомобилей. Начинать нужно с того, что это изначально моральная вещь. Во-первых, это средство, которое может улучшить спортивный результат, во-вторых, оно представляет опасность для здоровья спортсмена. Некоторые средства в процессе спортивных соревнований, а иногда даже в режиме жесткой тренировки могут вызвать инфаркт», — указал Городецкий.

Российская национальная антидопинговая организация планирует подать заявление о несогласии с решением Всемирного антидопингового агентства об отстранении российских спортсменов от участия в международных соревнованиях. Заявление подадут как во всемирное агентство, так и в международный арбитражный суд.