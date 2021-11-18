Спортивный психолог рассказал об отличиях Карпина от Черчесова

Спортивный психолог Вадим Гущин в интервью «Чемпионату» рассказал о личности главного тренера сборной России по футболу Валерия Карпина. Он описал его как «плакатера».

«Карпин по стилю коммуникации в стрессовой ситуации — „плакатер“. Смысл этого стиля: человек всячески пытается добиться внешней помощи и поддержки. Он даже готов взять на себя ответственность, готов рассказать вам все в мельчайших деталях о том, что происходило, что чувствовал, какие сомнения испытывал. Все это затевается ради одного — получить внешнюю поддержку и одобрение. Почему Карпин, как и Слуцкий, любимы журналистами? Они много рассказывают: вот это было поэтому, этот сказал то, этот убежал туда, а этого я вызвал поэтому — все идет через призму „я“», — считает психолог.

По его мнению, после заявления о возможном уходе из сборной Карпин ждет, что его начнут уговаривать остаться.

«Таким людям нужно, чтобы им сказали: „Мы в тебе нуждаемся. Давай мы с тобой подпишем контракт“. И якобы, скрепя сердце, человек это сделает», — сказал Гущин.

Он добавил, что это его стратегия, которая связана с подчинением и послушанием на фоне отсутствия планов инициативы.

«Все что угодно, только не конфронтация. Сказать как Черчесов про „золотую молодёжь“ — он никогда не скажет», — пояснил Гущин.