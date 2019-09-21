Спортивный праздник для детей с особенностями развития провели в Москве

На стадионе «Сокол» для детей с особенностями развития устроили спортивный праздник. Мастер-классы для детей провели звезды спорта теннисистка Вера Душевина и пятиборец Александр Лесун.

В семье Ивановых Игорь особенный ребенок. Он недавно научился читать и писать, правда, пока с ошибками. На игру «Молодой Атлет» они специально приехали из Зеленограда.

Танцы как разминка перед соревнованиями. Разделились на команды и в бой: батут, прыжки, игра с мячом и мини-версия гольфа. Помогают ребятам преодолеть полосу препятствий звезды телевидения и спорта.

«Надо выбираться чаще на такие мероприятия, потому что ребенку сегодня здесь было хорошо, он везде участвовал, он ни в коем случае не был скован, со всеми шел на контакт, все друг другу рады», — сказала Мария Иванова, мама.

В командах были дети, как из общеобразовательных школ, так из специализированных. Теннисистка Вера Душевина взяла себе самую младшую группу. Ребята сразу влюбились в своего капитана и выполняли все команды наставницы.

«Я очень люблю детей, я работаю с детьми, поэтому мне было приятно. Это очень интересный опыт, я только за, чтобы такие мероприятия проводились», — сказала Вера Душевина, теннисистка.

Спортивная игра «Молодой Атлет» для детей от 3 до 9 лет. Это одна из программ всемирного движения Special Olympus для ребят с особенностями развития здоровья. Ее создательница Юнис Кеннеди Шрайвер. Сейчас в этом олимпийском движении 3 миллиона участников из 190 стран мира. А в России есть специальная олимпиада. Каждые 4 года проводятся всемирные игры.

Здесь нет проигравших. Каждый ребенок — победитель. Игорь Середа, как и все дети, получил диплом и памятные подарки. Мальчик уже готовится к следующей игре. «Молодой Атлет» вновь соберет детей и их родителей на одном из московских стадионов в мае.