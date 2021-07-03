Спортивный обозреватель выступил против увольнения Черчесова

Спортивный обозреватель Константин Осипов выразил мнение, что Станислав Черчесов должен остаться на посту тренера российской сборной по футболу. Об этом сообщил «ПолитЭксперт».

Предложения уволить Черчесова он считает неверными. Также Осипов отметил, что нельзя всю вину за провал футболистов на на чемпионате Европы — 2020 сваливать на тренера.

Я считаю, что свалить все беды на него — это неправильно. Посмотрите, кто вылетел: Франция, Голландия, Португалия… Выиграли шесть трофеев за сезон. И вот все эти звезды приехали на Евро и видели, как их англичане обыграли», — считает Осипов.

Черчесов ответил на вопрос о том, как слитое интимное видео повлияло на авторитет футболиста Артема Дзюбы в команде. Тренер заявил, что отделяет личную жизнь игроков от профессиональной. Тем более что Дзюба не утратил своих лидерских качеств.

Черчесов сказал, что есть непростительные вещи и Дзюба это понимает. Он отметил, что футболист играл, забивал и прошел целый цикл. Тренер сказал, что команда не может разбрасываться игроками такого уровня, как Дзюба.