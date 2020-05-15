Спортивный обозреватель прокомментировал уход Трусовой к Плющенко

Журналист считает, что именно Тутберидзе сделала из Трусовой спортсменку мирового уровня, несмотря на то, что до 11 лет она занималась с другими тренером.

«Она стала двукратной чемпионкой мира среди юниоров и вообще установила мировые рекорды за произвольное катание, у нее прекрасно начинался сезон. А потом что-то пошло не так, и она стала падать со своих четверных прыжков», — прокомментировал Дадыгин.

Он считает, что родители фигуристки привыкли, что Саша занимает первые места, а тут вдруг третье на финале Гран-при, на чемпионате России, на чемпионате Европы. А ушла Трусова к Плющенко, так как он пообещал сделать из нее чемпионку.

По словам обозревателя, Плющенко — хороший фигурист, но как тренер он себя еще никак не проявил. Дадыгин считает, что Евгений взял на себя большую ответственность и очень сильно рискует.