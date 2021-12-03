facebook_pixel
    03 декабря 2021, 16:24

    Спортивный обозреватель призвал наказывать «бандитов», а не всех болельщиков

    Обозреватель Ловчев: нужно выявлять нарушителей на матчах, а не наказывать всех подряд

    Александр Блинов, Александра Прохорова

    Футбольные фанаты даже из самых непримиримых клубов забывают о вражде, когда происходят такие ситуации, как с массовым задержанием болельщиков ЦСКА из-за фаер-шоу на стадионе. Наказывать всех нельзя, потому что не может быть коллективной ответственности, заявил «360» обозреватель «Советского спорта», советский футболист Евгений Ловчев.

    Спортивный обозреватель призвал наказывать «бандитов», а не всех болельщиков

    Ловчев вспомнил, как во времена его молодости между болельщиками не было таких конфликтов, а сейчас уже сложно представить.

    «Я так давно в футболе, я видел нормальных совершенно болельщиков, ну, например, „Спартак“ и ЦСКА непримиримые, которые сидели вместе, попивали пивко, сосиски кушали в „Лужниках“ на стадионе. Да и мы сидели вместе с футболистами ЦСКА, „Динамо“. Сейчас это просто невозможно. Потом болельщики стали называться „фанатами“, это уже стало угрожающей фразой», — отметил он.

    Обозреватель указал на то, что если фанаты ЦСКА пронесли фаеры, значит, с пиротехникой пускают на стадион. И полиция за это не наказывает. Второй момент — это системы видеонаблюдения, которые были выведены из строя.

    «Не может быть коллективной ответственности, хватать всех, везти в полицейских машинах и держать какое-то время. При этом болельщики других клубов уже отвечают тем, что поддерживают их! Да, среди них много бандитского направления, но вы вычисляйте и наказывайте бандитов, а получается такое, что страдают все буквально», — объяснил журналист.

    Ловчев признался, что сам нормально относится к таким акциям фанатов. Будучи футболистом, он всю жизнь играл для болельщиков, и к нему до сих пор подходят на улице и говорят слова благодарности.

    «Да, среди них бывают нерадивые, бывают те, кто нарушает закон, но вы их находите и их наказывайте. А я за то, чтобы на стадионе было как можно больше болельщиков, потому что поддержка необходима», — заявил он.

    Ранее стало известно, что футбольные фанаты по всей России собираются провести акцию в поддержку движения болельщиков.