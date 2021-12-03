Спортивный обозреватель призвал наказывать «бандитов», а не всех болельщиков

Футбольные фанаты даже из самых непримиримых клубов забывают о вражде, когда происходят такие ситуации, как с массовым задержанием болельщиков ЦСКА из-за фаер-шоу на стадионе. Наказывать всех нельзя, потому что не может быть коллективной ответственности, заявил «360» обозреватель «Советского спорта», советский футболист Евгений Ловчев.

Ловчев вспомнил, как во времена его молодости между болельщиками не было таких конфликтов, а сейчас уже сложно представить.

«Я так давно в футболе, я видел нормальных совершенно болельщиков, ну, например, „Спартак“ и ЦСКА непримиримые, которые сидели вместе, попивали пивко, сосиски кушали в „Лужниках“ на стадионе. Да и мы сидели вместе с футболистами ЦСКА, „Динамо“. Сейчас это просто невозможно. Потом болельщики стали называться „фанатами“, это уже стало угрожающей фразой», — отметил он.

Обозреватель указал на то, что если фанаты ЦСКА пронесли фаеры, значит, с пиротехникой пускают на стадион. И полиция за это не наказывает. Второй момент — это системы видеонаблюдения, которые были выведены из строя.

«Не может быть коллективной ответственности, хватать всех, везти в полицейских машинах и держать какое-то время. При этом болельщики других клубов уже отвечают тем, что поддерживают их! Да, среди них много бандитского направления, но вы вычисляйте и наказывайте бандитов, а получается такое, что страдают все буквально», — объяснил журналист.

Ловчев признался, что сам нормально относится к таким акциям фанатов. Будучи футболистом, он всю жизнь играл для болельщиков, и к нему до сих пор подходят на улице и говорят слова благодарности.

«Да, среди них бывают нерадивые, бывают те, кто нарушает закон, но вы их находите и их наказывайте. А я за то, чтобы на стадионе было как можно больше болельщиков, потому что поддержка необходима», — заявил он.

Ранее стало известно, что футбольные фанаты по всей России собираются провести акцию в поддержку движения болельщиков.