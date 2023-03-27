Спорт 27 марта 2023, 18:59 Спортивный обозреватель Кузмак прокомментировал заявление НОК Австралии об участии россиян в Играх-2032

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Глава национального олимпийского комитета (НОК) Австралии Мэтт Кэролл заявил о готовности принять спортсменов из России и Белоруссии на летних Олимпийских играх 2032 года в Брисбене. Такое заявление можно считать лукавым, сообщил спортивный обозреватель Александр Кузмак в эфире радиостанции Sputnik.

По словам эксперта, олимпийское движение в настоящий момент продолжает оставаться в кризисе, поэтому заявления о готовности принять российских и белорусских спортсменов на Играх-2032 не стоит считать оптимистичными.

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Кузмак отметил, что в словах главы НОК Австралии наблюдается огромная недоговоренность.