Спортивный комментатор высказался о лимите легионеров в РПЛ

Ашот Хачатурянц занял пост президента РПЛ. Он высказался о количестве легионеров в российском футболе. В связи с этим популярный спортивный комментатор Алексей Меньшов поделился мнением о том, в каких реформах нуждается российский футбол. Об этом сообщил «Петербургский дневник».

По словам специалиста, команды не нуждаются в расширении штата иностранных спортсменов. Он отметил, что на данный момент требования к таким футболистам довольно низкие.

«К нам сейчас не едут иностранцы высокого уровня. Грубо говоря, это не первый сорт, и это даже не второй, это какой-то неликвид», — отметил комментатор.

Он посоветовал набирать в команду больше молодых спортсменов из России. Меньшов заявил, что такие спортсмены принесут куда больше национальной сборной.