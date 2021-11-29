Спортивный юрист Морозов рассказал, что грозит ЦСКА за удержание фанатов на стадионе

Спортивный юрист Евгений Морозов рассказал «Газете.ru», что может грозить ЦСКА за ситуацию, возникшую после матча с «Зенитом» в 16-м туре РПЛ. Болельщиков несколько часов удерживали на стадионе из-за того, что они устроили фаер-шоу на трибунах.

Юрист объяснил, что за неподобающее поведение на стадионе могут грозить административные наказания.

«Клубу может грозить закрытие трибун, дисквалификация стадиона с перенесением матчей на нейтральную арену», — сказал Морозов.

Серьезные проблемы у ЦСКА могут возникнуть, если задержанные на стадионе болельщики заявят в прокуратуру о нарушении своих прав.

«Безусловно, если они считают, что их права были нарушены, они могут подать соответствующие жалобы в прокуратуру или вышестоящие инстанции о неправомерном задержании, о неправомерном удержании. Здесь тоже можно подумать, если они будут обращаться к юристам: ограничения свободы, там дети и женщины были», — отметил юрист.