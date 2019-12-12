  • Спортивный юрист из Германии назвал решение WADA по России незаконным

    12 декабря 2019, 07:19

    Андрей Иванов

    Подозрения WADA в отношении российских спортсменов несправедливы. Под санкции попали даже те атлеты из России, которые ранее доказали, что не употребляют допинг. Таким мнением с телеканалом «Звезда» поделился немецкий спортивный юрист Кристоф Вайшманн.
    Спортивный юрист из Германии назвал решение WADA по России незаконным

    «Я считаю, что это решение, которое касается всех „чистых“ российских спортсменов, которые были неоднократно протестированы в соответствии со стандартными процедурами…является нелегальным», — заявил Вайшманн.

    Собеседник телеканала добавил, что всех спортсменов из России, не имевших дела с допингом, необходимо допустить до всех международных турниров.

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    Исполком WADA 9 декабря отстранил Россию на четыре года от участия в международных соревнованиях. Речь идет об Олимпийских и Паралимпийских играх, а также чемпионатах мира. «Чистые» атлеты из России смогут соревноваться со спортсменами из других стран только в нейтральном статусе. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко ранее заявила, что Россия обжалует это решение.