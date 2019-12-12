Спортивный юрист из Германии назвал решение WADA по России незаконным

«Я считаю, что это решение, которое касается всех „чистых“ российских спортсменов, которые были неоднократно протестированы в соответствии со стандартными процедурами…является нелегальным», — заявил Вайшманн.

Собеседник телеканала добавил, что всех спортсменов из России, не имевших дела с допингом, необходимо допустить до всех международных турниров.

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Исполком WADA 9 декабря отстранил Россию на четыре года от участия в международных соревнованиях. Речь идет об Олимпийских и Паралимпийских играх, а также чемпионатах мира. «Чистые» атлеты из России смогут соревноваться со спортсменами из других стран только в нейтральном статусе. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко ранее заявила, что Россия обжалует это решение.