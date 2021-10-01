Спортивный функционер Малосолов: «Спартак» совершил подвиг в матче с «Наполи»

Спортивный функционер Андрей Малосолов считает сенсацией победу московского «Спартака» над итальянским «Наполи» в гостевом матче Лиги Европы. По мнению эксперта, красно-белые показали хорошую игру, но делать прогнозы по поводу дальнейшего выступления команды трудно.

Андрей Малосолов обратил внимание на то, что москвичи играли с первой командой Италии.

«„Спартак“ преподнес одну из самых больших сенсаций, это очень позитивный момент. Было выдающееся зрелище. „Спартак“ показал, что можно совершить подвиг», — поделился эксперт.

От прогнозов на матч с английским «Лестером» футбольный деятель отказался. Он отметил, что «Лестер» — достаточно сильная команда, красно-белым с ней будет очень нелегко. С учетом того, что «Спартак» пропустил мяч на 12-й секунде, а затем перевернул ход встречи и обыграл лидера итальянского футбола, делать прогнозы трудно.

Андрей Малосолов заявил, что победа москвичей над «Наполи» 30 сентября и успех петербургского «Зенита» в матче со шведским «Мальме» днем ранее наконец позволила российским командам брать очки. По его мнению, в еврокубках сложилась удручающая ситуация с участием отечественных клубов, развитие которой может лишить Россию ведущих позиций в европейском футболе.

Также футбольный эксперт посетовал, что столичный «Локомотив» не сумел повторить результат москвичей и петербуржцев. По мнению Андрея Малосолова, у всех российских команд в группах собраны серьезные соперники. В конце он призвал отечественные клубы бороться за победу, как это делает приднестровский «Шериф».

Ранее бывший тренер «Зенита» Борис Раппопорт объяснил секрет победы «Шерифа» над мадридским «Реалом» в гостях. Молдавская команда одержала две победы в двух первых матчах группы Лиги чемпионов.

«Спартак» же 30 сентября победил на выезде итальянский «Наполи» со счетом 3:2.