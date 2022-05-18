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    18 мая 2022, 19:18

    Спортивный эксперт Стрепетов: отстранение от еврокубков нанесет удар российским клубам

    Дарья Морозова

    Спортивный эксперт Алексей Стрепетов считает, что отстранение российских клубов от еврокубков серьезно скажется на футболе в стране. Об этом сообщила газета «Петербургский дневник».

    Он уточнил, что раньше был тренером в «Зените» и международные матчи всегда были очень важны для команды.

    «Мы понимали, что представляем в таких встречах не только „Зенит“, но и наш город, и всю страну», — рассказал Стрепетов.

    Эксперт предположил, что такой перерыв может повысить важность международных соревнований еще больше.