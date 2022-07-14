Спортивный эксперт Шикунов предположил, что главный тренер «Спартака» Абаскаль скоро уволится
Спортивный эксперт Александр Шикунов считает, что Гильермо Абаскаль покинет должность главного тренера «Спартака». Об этом сообщило издание «Чемпионат».
По данным сайта «Свободная пресса», Шикунов уверен, что это связано с уходом спортивного директора клуба Луки Каттани. Он напомнил ситуацию с увольнением бывшего тренера «Спартака» Руя Витории, которое также произошло после ухода Дмитрия Попова с должности спортивного директора.
«Для меня уход Каттани также неожидан, как и для вас. Почему так произошло? Я слышал много версий, но что реально произошло, знают только внутри клуба», — заключил Шикунов.