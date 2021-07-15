Спортивный эксперт раскритиковал отставку Черчесова

Спортивный журналист Виктор Ладненко раскритиковал увольнение тренера российской сборной по футболу Станислава Черчесова. Об этом сообщило РИА ФАН.

Он уверен, что такое решение не улучшит ситуацию в российском футболе.

«Не совсем разделяю это мнение, потому что все наставники, работавшие с российской командой, в конечном счете оказывались плохими», — отметил эксперт.

Он напомнил историю другого тренера Леонида Слуцкого, который уже возглавлял сборную. Он сказал, что нашим спортсменам не хватает профессионализма. За эти слова его сильно раскритиковали. Теперь же Слуцкого снова просят возглавить команду.

«Сейчас многие просят Слуцкого снова возглавить сборную, при этом прошло всего четыре года. Что-то кардинально поменялось?» — подчеркнул Ладненко.

Он отметил, что из-за постоянных скандалов с российской сборной вряд ли захочет работать какой-то профессиональный тренер.

«Когда ты работаешь с командой России, понимаешь, что, как бы ты не выступил, потом после какой-то очередной неудачи тебя выставят виноватым», — заключил эксперт.