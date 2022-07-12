Спортивный эксперт Гаврилов назвал неподходящее покрытие для бега

Руководитель школы бега Алексей Гаврилов рассказал, что бетон является худшим покрытием для занятий бегом. Об этом сообщил NEWS.ru.

По его словам, на бетоне стоит бегать только людям с хорошей физической подготовкой, так как можно получить травмы суставов или связок. Кроме того, под каждое покрытие важно правильно подбирать обувь.

«Чем жестче покрытие, тем больше ударной нагрузки организм получает через колени. Чтобы ее компенсировать, есть разные типы обуви. Я, например, использую 10 разных типов кроссовок для разных покрытий», — заключил Гаврилов.