Спортивный эксперт Бадюков оценил шансы финала ЮЧМ

Спортивный эксперт Алексей Бадюков рассказал об ожиданиях от финального матча юниорского чемпионата мира между Россией и Канадой. Об этом сообщил «Чемпионат.com».

«Шансы в финале — 50 на 50. Канадцы очень хорошо провели плей-офф, особенно против Швеции. Соотношение сил России и Канады в атакующем плане очень хорошее», — заявил Бадюков.

Подопечные Альберта Лещева выиграли команду Финляндии со счетом 6:5 в матче одной второй полуфинала, добавили в «Газета.ru».