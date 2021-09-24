Спортивный директор «Вольфсбурга» опроверг интерес «Спартака» к Мбабу

Спортивный директор «Вольфсбурга» Йорг Шмадтке в интервью для сайта «Евро-Футбол.Ру» опроверг интерес «Спартака» к нападающему Кевину Мбабу. Он заявил, что предложений от московской команды не поступало.

«Я слышал об интересе к Мбабу от многих команд, но могу точно сказать, что от „Спартака“ предложения не поступало», — сказал Шмадтке.

Команда «Спартака» могла пополниться нападающим «Вольфсбурга» и сборной Швейцарии Кевином Мбабу в прошедшее трансферное окно. Стоимость 26-летнего футболиста оценивается в 12 миллионов евро, написало ИА Nation News.