Спорт 27 марта 2023, 17:23 Спортивный директор «Торино» Ваньяти рассказал о восстановлении Миранчука после травмы

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Спортивный директор футбольного клуба «Торино» Давиде Ваньяти рассказал о восстановлении российского футболиста Алексея Миранчука после травмы. Об этом сообщил Sport24.

Директор подчеркнул, что полузащитник итальянского клуба «Аталанта», выступающий на правах аренды за «Торино», вернулся к тренировкам.

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Как сообщил RT, из-за повреждения Миранчук не смог принять участие в товарищеских матчах России со сборными Ирана и Ирака.