27 марта 2023, 17:23
Спортивный директор «Торино» Ваньяти рассказал о восстановлении Миранчука после травмы
Спортивный директор футбольного клуба «Торино» Давиде Ваньяти рассказал о восстановлении российского футболиста Алексея Миранчука после травмы. Об этом сообщил Sport24.
Директор подчеркнул, что полузащитник итальянского клуба «Аталанта», выступающий на правах аренды за «Торино», вернулся к тренировкам.
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Как сообщил RT, из-за повреждения Миранчук не смог принять участие в товарищеских матчах России со сборными Ирана и Ирака.
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