Спортивный директор «Тамбова» опроверг закрытие клуба

Telegram-канал «Дай ударить» опубликовал фотографию письма за подписью генерального директора клуба Ольги Коноваловой.

В заявлении на имя начальника управления по физкультуре и спорту Тамбовской области Михаила Белоусова говорится, что руководство футбольного клуба решило прекратить его работу, отказывается от выступления в чемпионате России и утрачивает профессиональный статус организации.

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков эту информацию опроверг.

«Пока не снимаемся, это все неправда», — заявил он в разговоре с журналистами.

В конце прошлого года против «Тамбова» завели административное дело за невыплату зарплат работникам на общую сумму 118 миллионов рублей. Администрация области заявила, что клуб получил все положенные выплаты, поэтому ответственность за накопившиеся долги несет некоммерческая организация.

В защиту «Тамбова» высказался глава Российского футбольного союза Александр Дюков. Он предложил Российской премьер-лиге и властям региона вместе решить проблему с долгами и найти источники финансирования, чтобы команда дошла до конца сезона.

В турнирной таблице РПЛ «Тамбов» находится на последнем, 19-м месте с активом в 13 очков.