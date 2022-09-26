Спортивный директор сменился в «Спартаке» | 360°

Спорт 26 сентября 2022, 21:56 Поделиться Telegram

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Viber Спортивный директор сменился в «Спартаке»

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Пост спортивного директора московского «Спартака» занял 52-летний Пол Эшуорт. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».

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В свое время Эшуорт тренировал в Великобритании юниорские команды, после чего работал с латвийским «Вентспилсом». Под его руководством прибалтийская команда завоевала кубок страны, а сам специалист получил звание тренер года.

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