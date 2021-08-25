Спортивный директор ПСЖ рассказал свое мнение по поводу ухода Мбаппе

Спортивный директор «Пари Сен-Жермен» Леонардо Араужо заявил, что клуб не станет мешать уходу Килиана Мбаппе в «Реал Мадрид». В свою очередь клуб надеется получить достойное предложение о трансфере. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на Twitter-аккаунт журналиста Фабрицио Романо.

«Килиан Мбаппе хочет перейти в „Реал Мадрид“, и мы не будем его удерживать. Мы сказали „нет“ первому предложению Мадрида, но если наши условия будут выполнены, то посмотрим», — заявил Араужо.

«Реал» планирует предложить за трансфер форварда 160 миллионов евро (около 14 миллиардов рублей).