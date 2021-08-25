Спортивный директор «Наполи» прокомментировал слухи о приобретении «Зенитом» Инсинье

Спортивный директор итальянского «Наполи» Кристиано Джинтоли прокомментировал информацию о том, что петербургский «Зенит» хочет купить форварда команды и чемпионата Европы Лоренцо Инсинье. Об этом сообщил «Петербургский дневник» со ссылкой на Sport24.

Слухи о том, что «Зенит» хочет приобрести форварда впервые появились на итальянском портале Sportitalia. Предполагалось, что клуб хочет заплатить за футболиста 30 миллионов евро. При этом его зарплата составляла бы восемь миллионов евро за сезон.

«Нет, это чушь и слухи. Реальность совсем другая. Мы не получали официального предложения от „Зенита“, из России интереса не было», — заявил Джинтоли.