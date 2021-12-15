Спортивный директор «Локомотива» Цорн объяснил отставку Николича

Спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн объяснил отставку главного тренера Марко Николича тем, что он хотел привить команде другой стиль игры. Об этом сообщил «Чемпионат».

«Исходя из стратегии, мы хотим играть в другой футбол. Не такой, в который играл Марко. Чтобы развивать таланты, наращивать стоимость игроков, нужен другой стиль. По стратегии стоимость команды должна быть около 250 миллионов евро — для этого нужно показывать современный, быстрый футбол. Руководство дало задачу перестроить игру команды на атакующую, привить высокий прессинг», — прокомментировал Цорн.

Также он объяснил, почему должность главного тренера занял Маркус Гисдоль. По словам Цорна, совет директоров принял такое решение, так как понимал тактику, которой будет придерживаться Гисдоль, тренируя команду, кроме того, тренер был доступен на рынке, написали NEWS.ru.