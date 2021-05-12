Спортивный директор Gazfight спрогнозировал результат боя Романова и Кудряшова

Спортивный директор Gazfight Алексей Титов озвучил имя фаворита в следующем состязании боксеров Евгения Романова и Дмитрия Кудряшова. Об этом сообщило РЕН ТВ.

«Евгений — быстрый, техничный, бьющий боксер. Я думаю, что именно он является фаворитом, в процентном соотношении, по моему мнению, 60 на 40 в пользу Романова», — рассказал он 11 мая.

Титов поделился, что за плечами Романова долгая любительская карьера. При этом спортсмен имеет опыт выступлений как за любителей, так и профессионалов. Кроме того, представитель Gazfight сообщил о новой весовой категории Bridgerweight, находящейся в диапазоне от 90,7 до 101,6 килограмма, в которой выступят упомянутые боксеры, добавила газета «Известия».