Спорт 12 декабря 2023, 12:52 Спортивный директор «Факела» Котов: клуб намерен стараться еще больше на весенней части чемпионата

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Кирилл Котов, спортивный директор воронежского «Факела», прокомментировал итоги первой части сезона чемпионата России. Об этом сообщил «Спорт-Экспресс».

«Оценю первую часть сезона неплохо. Главное воспоминание? Были хорошие матчи, были плохие. Будем прибавлять и стараться еще больше выигрывать весной», — отметил Котов.

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ФК из Воронежа набрал 21 очко. Он занимает 11-ю позицию в турнирной таблице, добавил RT.