Спорт 15 мая 2023, 14:26 Спортивный директор «Баварии» Салихамиджич опроверг слухи об уходе Мюллера

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Полузащитник Томас Мюллер не уходит из ФК «Бавария», это лишь слухи, не имеющие ничего общего с реальностью. Об этом журналисту Георгу Хользнеру рассказал спортивный директор команды Хасан Салихамиджич, передает RT.

В ряде СМИ появилась информация, что Томас Мюллер уйдет из мюнхенского клуба, потому что разочаровался в нем.

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«Я каждый день общаюсь с Томасом. Если бы это было правдой, он бы сказал мне это лично. Томас — это „Бавария“, „Бавария“ — это Томас», — подчеркнул Хасан Салихамиджич.

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