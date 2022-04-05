Спортивный директор АИКа: стиль игры Ларссона вписывается в стиль игры команды

Спортивный директор АИКа Хенрик Юрелиус прокомментировал трансфер Джордана Ларссона из московского «Спартака» в шведскую команду. Менеджера процитировала «Газета.ru».

«Стиль игры Джордана вписывается в стиль игры АИКа, что является обязательным условием при заключении аренды такого формата», — обратил внимание Юрелиус.

По его словам, Ларссон внесет свой вклад в АИК и даст команде дополнительный опыт.

По данным издания, в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги футболист отыграл 17 матчей. Ему не удалось записать в свой актив ни одного мяча. Также он не отметился результативными действиями.