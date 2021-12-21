Спортивный агент Мильштейн: футболист Смолов может играть в США
Спортивный агент Дэн Мильштейн рассказал, что футболист Федор Смолов может продолжить свою карьеру в США. Об этом сообщило издание «Спорт-Экспресс».
По данным «Газеты.ru», он уточнил, что спортсменом интересуются клубы из американской лиги МЛС.
«Если я не ошибаюсь, то потенциально Смолов — первый российский игрок, который может попасть в МЛС», — рассказал Мильтштейн.
Он уточнил, что футболиста больше всего интересует Северная Америка. Сейчас для него подыскивают варианты там.