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    21 декабря 2021, 13:58

    Спортивный агент Мильштейн: футболист Смолов может играть в США

    Дарья Морозова

    Спортивный агент Дэн Мильштейн рассказал, что футболист Федор Смолов может продолжить свою карьеру в США. Об этом сообщило издание «Спорт-Экспресс».

    По данным «Газеты.ru», он уточнил, что спортсменом интересуются клубы из американской лиги МЛС.

    «Если я не ошибаюсь, то потенциально Смолов — первый российский игрок, который может попасть в МЛС», — рассказал Мильтштейн.

    Он уточнил, что футболиста больше всего интересует Северная Америка. Сейчас для него подыскивают варианты там.