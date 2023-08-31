Спорт 31 августа 2023, 23:14 Спортивных чиновников уличили в лицемерии после отстранения россиян Овечкин объяснил отстранение российских спортсменов политикой РИА «Новости»

Читать 360tv в

Отвечающие за проведение международных спортивных соревнований чиновники убрали в сторону российских хоккеистов и не допускают их до игр, прикрываясь заявлениями о спорте вне политики. Об этом в эфире шоу «Команда» платформы Kion заявил нападающий и капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин.

Он подчеркнул, что из-за такой позиции многие молодые спортсмены, мечтавшие об Олимпийских играх, никогда на них не попадут.

Реклама

«Нас просто убрали в сторону и не дают играть. Хотя говорят, что спорт вне политики, но оказалось, что все наоборот. Обидно и за себя, и за людей, которые болеют, переживают и хотят видеть нас», — заявил Овечкин.

Он добавил, что сам стал свидетелем такого случая, когда в 2018 году НХЛ и Международный олимпийский комитет не смогли договориться и за месяц поездку команды отменили.

«Это все из-за денег, им на нас [плевать]. Самое главное, чтобы они получили свои какие-то проценты», — подчеркнул хоккеист.

Международный олимпийский комитет в марте изменил рекомендации для спортивных федераций по допуску российских спортсменов к мировым первенствам. В новых предложениях спортивные чиновники указали, что принимать участия в соревнованиях можно только в нейтральном статусе тем, кто не поддерживал спецоперацию и не связан с вооруженными силами и силовыми органами. В МОК подчеркнули, что речь идет только о спортсменах в одиночных, а не командных видах спорта.

Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков заявил, что речь идет о дискриминации, которой в спорте не место.