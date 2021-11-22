Спортивные соревнования стартовали в ЯНАО

В Тарко-Сале стартовал открытый чемпионат по мини-футболу. Первые игры прошли в выходные. Об этом сообщил «Север-Пресс».

Начиная с декабря игры будут проходить каждую неделю. Всего на участие в чемпионате заявилось шесть команд. 20 ноября состоялась первая игра. Итоги чемпионата подведут в апреле 2022 года.

«Настрой у ребят серьезный, все рвутся вперед и показывают отличную игру. В течение турнира они накапливают баллы, кто наберет больше — попадет в финал», — рассказал главный судья турнира Алексей Голдобин.